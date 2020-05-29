Tunus'ta salgında, çalışan nüfusun yüzde 57'si işine ara vermek zorunda kaldı Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde çalışan nüfusun yüzde 57'si işini durdurmak zorunda kaldı.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde çalışan nüfusun yüzde 57'si işini durdurmak zorunda kaldı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü, 29 Nisan - 8 Mayıs arasında 1363 Tunuslu aileyi kapsayan bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, çalışan nüfusun yüzde 57'si, salgının başlangıcı ve genel karantina dönemi arasında işini durdurmak zorunda kaldı.

İşsiz kalanların yüzde 60'ı, maaşlarını alamadı.

İş kayıplarının ve ailelerin gelirlerindeki daralmanın nedeni; bazı kurumların kapanması, işletmelerdeki müşteri azlığı, mal taşımanın zorluğu, hammadde eksikliği ve şehirlerarası ulaşımdaki kısıtlamalar olarak belirtildi.

Tunus'ta 22 Mart - 3 Mayıs arasında genel karantina uygulanmış, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşme uygulamaları başlasa da şehirlerarası ulaşıma Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere izin verilmemişti.

Kaynak: AA