Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında

Tunus'ta ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek başlatılan protestolarda, 600'den fazla gösterici gözaltına alındı. Başkentte başlayan gösteriler, kısa sürede yayılarak, Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerine de sıçradı.

Tunus'ta ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek Cuma günü başlayan halk protestoları, aralıksız olarak devam ediyor. Halkın sokaklara döküldüğü protestolarda güvenlik güçleri, 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyururken, gösterilerin Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde de başladığı kaydedildi.

GÖSTERİLERDE BİBER GAZI VE MOLOTOF KULLANILDI

Pazartesi günü, Başkent Tunus'taki Bourguiba Caddesi'nde bulunan, hükümet binalarının önünde bir araya gelen göstericiler, "Korku yok, korku yok. Sokak halka ait" sloganı ile hükümeti protesto etti. Göstericiler, protestolarda gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu protestolarda, taş ve molotof atan göstericilere, güvenlik güçlerinden de biber gazı ve tazyikli su ile karşılık geldi.

PROTESTO EDEN HERKES HIRSIZ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Göstericiler arasında yer alan Sonia isimli üniversite mezunu işsiz genç, yaptığı açıklamada, sistemi protesto eden herkesin "hırsız" olarak nitelendirildiğini belirterek,"Gece değil, gündüz, yüzümüz açık bir şekilde geldik. 'İş istiyoruz' dedik. Biz, itibarımızı istiyoruz" dedi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNDEN ÇAĞRI GELDİ

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun yıkıcı eylemlerde bulunduklarını ya da evleri veya işyerlerini yağmaladıklarını belirtti.

Gösteriler sırasında iki polisin de yaralandığını kaydeden Hayuni, "Eylemlerin anayasa ve yasalarca güvence altına alınan protesto hareketleriyle hiçbir ilgisi yok. Protestolar gündüz ve herhangi bir suç işlenmeden gerçekleşir" şeklinde konuştu. Uluslararası Af Örgütü ise yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GERİLİMİ ARTIRDI

Edinilen bilgiye göre, protestoların halkın temel sosyal haklardan yoksun olduğu, nüfus bakımından ise yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıktığı kaydedildi. Ayrıca, gerilimi salgınla mücadele kapsamında Ekim ayından bu yana her gece uygulanan sokağa çıkma yasaklarının artırdığı öğrenildi.

TUNUS EKONOMİSİ YÜZDE 9 KÜÇÜLDÜ

Tunus'ta ekonomik koşullardan dolayı 2010 yılında başlayan Arap Baharı'ndan bu yana ekonomik bir gelişme kaydedilmedi. Salgınla birlikte daha da kötüye giden ekonomi, 2020 yılında yüzde 9 oranında küçüldü.