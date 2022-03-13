Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi'nden erken seçim çağrısı Açıklaması

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi, ülkede istikrarın sağlanması ve ekonomik sorunların çözümü için erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararlarıyla oluşan istisnai duruma tepki gösteren Özgür Anayasa Partisi, başkent Tunus'ta gösteri düzenlede.

Gösteride konuşan Musi, ülkede istikrarın sağlanması ve ekonomik sorunların çözümü için erken seçim yapılması gerektiğini belirtti.

Musi, "25 Temmuz'dan önce ülkede siyasi istikrar yoktu. Şimdi ise Tunus devletinde yetkili bir otorite bulunmuyor, zira mevcut iktidarın meşruiyeti yok." dedi.

Ülkedeki ekonomik krizlerin çözülmesi için meclisin açılması gerektiğini ifade eden Musi, "Meclisi olmayan bir ülkeye hiç kimse yatırım yapmaz." şeklinde konuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak geçen ay açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkede, bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.