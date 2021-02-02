Tunus'ta Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi, mecliste milletvekillerine yönelik sözlü saldırıya tepki gösterdi

Tunus Meclisindeki ilk iki büyük parti Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi, Özgür Anayasa Partisinin Meclis Başkan Yardımcısı Semira eş-Şeveşi ile bazı milletvekillerine yönelik sözlü saldırısını kınadı.

Tunus Meclisindeki ilk iki büyük parti Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi, Özgür Anayasa Partisinin Meclis Başkan Yardımcısı Semira eş-Şeveşi ile bazı milletvekillerine yönelik sözlü saldırısını kınadı.

Tunus meclisindeki 217 milletvekilinden 54'üne sahip olan en büyük parti Nahda Hareketi Parti Sözcüsü İmad el-Himeyri, düzenlediği basın toplantısında, Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi'nin genel kurul salonuna baskın yaptığını; megafon kullanarak oturumda karışıklık çıkarmak ve söz alanları rahatsız etmek istediğini belirtti.

Himeyri, Musi'nin oturum başkanı Şeveşi, Maliye Bakanı Ali el-Keali ile bazı milletvekillerine kasten sözlü saldırıda bulunduğunu söyledi.

Nahda Sözcüsü ayrıca Maliye Komisyonu raportörü milletvekili Faysal Derbel'in komisyonun raporunu okuduğu sırada Özgür Anayasa Partisi vekillerinin megafonla konuşarak gerçekleştirdiği saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Mecliste yaşananları, "Faşist meclis grubu başkanının yürüttüğü münasebetsiz eylemler" olarak nitelendiren Himeyri, partisinin bu olayı kınadığını belirtti.

Himeyri, halkı; Tunus'un içinde ve dışındaki despot gündemlere hizmet edecek şekilde kargaşa ve şaşkınlık yaratmayı hedefleyen uygulamalar karşısında farkında olmaya çağırdı.

"Musi programlı şekilde meclisin çalışmalarını aksatıyor"

Tunus meclisindeki 217 milletvekilinden 30'una sahip ikinci büyük parti Tunus'un Kalbi ise duruma ilişkin yayımladığı açıklamada, Musi'nin kendisi de dahil kadına yönelik şiddete son verilmesini istediğini ancak Şeveşi'nin şahsına yönelik hakaretten, fiziksel güvenliğini tehlikeye atmaktan ve başkalarını da ona karşı kışkırtmaktan çekinmediğine dikkati çekti.

Tunus'un Kalbi Partisi, Musi'yi sergilediği bu çelişkili ve eşitliğe aykırı tutumundan dolayı kınadı.

Parti ayrıca görevini ifa etmek üzere oturuma başkanlık ettiği sırada Meclis Başkanı Birinci Yardımcısına yönelik Musi tarafından yöneltilen küçümseyici ifadeleri, ağır sözleri, iftirayı, hakareti ve provakatif söylemleri kınadı.

Musi'nin her zaman ve programlı şekilde meclisin çalışmalarını aksatmaya ve vatandaşların maslahatını zedelemeye kastettiği; 2011 devriminin kazanımlarını yok etme konusunda da ısrarcı olduğu kaydedilen açıklamada, partinin bu tutuma tepkisi ifade edildi.

Açıklamada ayrıca partinin konuya ilişkin görüşünü beyan etmek üzere Musi aleyhinde yasal işlem başlatmayı planladığı aktarıldı.

Musi'nin liderliğinde Özgür Anayasa Partisi, dün yaptığı açıklamada Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'den güvenoyunun çekilmesi için hazırladığı dilekçeye imza toplamak için mecliste eylem başlattığını duyurmuştu.

Musi'nin liderliğinde Temmuz 2020'de Gannuşi'den güvenoyunun çekilmesi, Aralık 2020'de sözlü tartışmanın ardından son 6 ayda 3 kez mecliste eylem düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti