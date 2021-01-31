Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi
31.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Destek gösterisinden detaylar Başkent Tunus'un kuzeybatısındaki El-Minihle bölgesinde toplanan bir grup, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said için destek gösterisi düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Destek gösterisinden detaylar
Başkent Tunus'un kuzeybatısındaki El-Minihle bölgesinde toplanan bir grup, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said için destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi