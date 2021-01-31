Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi

31.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:33

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Destek gösterisinden detaylar Başkent Tunus'un kuzeybatısındaki El-Minihle bölgesinde toplanan bir grup, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said için destek gösterisi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Destek gösterisinden detaylar

Başkent Tunus'un kuzeybatısındaki El-Minihle bölgesinde toplanan bir grup, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said için destek gösterisi düzenledi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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