Tunus'ta bankalar Kovid-19 nedeniyle turizm sektöründeki kredi ödemelerini erteliyor

Tunus Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm işletmelerinin kredi taksitleri ödemelerinin 2021'in Eylül ayının sonuna kadar erteleneceğini duyurdu.

Tunus Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm işletmelerinin kredi taksitleri ödemelerinin 2021'in Eylül ayının sonuna kadar erteleneceğini duyurdu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalara turizm işletmelerinin ve bu sektörle bağlantılı mesleklerin kredi taksitlerinin gelecek sene eylül ayının sonuna kadar ertelenmesine ilişkin talimat verildiği belirtildi.

Kararın, turizmin ve geleneksel endüstrileri sektörlerinin, küresel salgının etkisi altında kalmaya devam etmesi sonucunda alındığı ifade edilen açıklamada, bu sektörlerin, salgının etkisinden kurtulmak için diğerlerine oranla daha fazla zamana ihtiyacı olabileceği aktarıldı.

Merkez Bankasının ayrıca turizm ve geleneksel endüstri sektörlerinde faaliyet gösterenlere istisnai kredi verilmesi için azami vade süresini Mart 2021'in sonuna kadar uzatmaya karar verdiği kaydedildi.

Ülkedeki turizm sektörünün, salgının yansımalarından en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti