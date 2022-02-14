Avrupa'ya gönderilmeyi isteyen düzensiz göçmenler gösteri yaptı
AA, Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus'un güneyinde yer alan Zerzis kentinde düzensiz göçmenler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve Avrupa ülkelerine gönderilme talebiyle gösteri düzenledi.
Tunus'un güneyinde yer alan Zerzis kentinde düzensiz göçmenler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve Avrupa ülkelerine gönderilme talebiyle gösteri düzenledi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın düzensiz göçmen, Zerzis'teki Bileşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) binası önünde toplandı.
Tunus'tan Avrupa ülkelerine gönderilmeyi isteyen göçmenler, mülteci haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.