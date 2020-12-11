Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla "ısındı"

Cendube sokaklarından detaylar Gösteri yürüyüşü detayları Göstericilerin slogan atması Gösterici röportajları Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısındaki tedbirlerinin getirdiği ağır ekonomik tablo sonucunda, birçok bölgede sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi için...

Cendube sokaklarından detaylar

Gösteri yürüyüşü detayları

Göstericilerin slogan atması

Gösterici röportajları Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısındaki tedbirlerinin getirdiği ağır ekonomik tablo sonucunda, birçok bölgede sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi için halk protestoları başladı. Cendube bölgesinde toplanan göstericiler, bölgenin geliştirilmesi ve altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi talebiyle hükümeti protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi