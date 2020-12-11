Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla "ısındı"
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Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla "ısındı"

11.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:34

Cendube sokaklarından detaylar Gösteri yürüyüşü detayları Göstericilerin slogan atması Gösterici röportajları Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısındaki tedbirlerinin getirdiği ağır ekonomik tablo sonucunda, birçok bölgede sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi için...

Cendube sokaklarından detaylar

Gösteri yürüyüşü detayları

Göstericilerin slogan atması

Gösterici röportajları Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısındaki tedbirlerinin getirdiği ağır ekonomik tablo sonucunda, birçok bölgede sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi için halk protestoları başladı. Cendube bölgesinde toplanan göstericiler, bölgenin geliştirilmesi ve altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi talebiyle hükümeti protesto etti.

Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla 'ısındı'
Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla 'ısındı'
Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla 'ısındı'
Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla 'ısındı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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