Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (1)

03.09.2019 14:08

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA