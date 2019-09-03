Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (1)

Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (1)

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

03.09.2019 14:08
Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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