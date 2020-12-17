Tunus Cumhurbaşkanı, ülkesinin Avrupa'ya kaçırılmış servetinin geri getirilmesi gerektiğini söyledi
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Tunus Cumhurbaşkanı, ülkesinin Avrupa'ya kaçırılmış servetinin geri getirilmesi gerektiğini söyledi

17.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:49
Tunus Cumhurbaşkanı, ülkesinin Avrupa'ya kaçırılmış servetinin geri getirilmesi gerektiğini söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşmesinde, Tunus'un Avrupa Birliği'ndeki (AB) ülkelere kaçırılan finansal varlıklarının geri getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşmesinde, Tunus'un Avrupa Birliği'ndeki (AB) ülkelere kaçırılan finansal varlıklarının geri getirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said bugün başkentteki Kartaca Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Silva ile görüştü.

Görüşmede, Tunus'un AB ülkelerine kaçırılan finansal varlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığının bir komite kurduğunu aktaran Said'in, söz konusu varlıkların Tunus'a getirilmesinin gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan açıklamaya göre, Silva, Portekiz'in Tunus'u özellikle de kaçırılan servetin geri getirilmesi yönünde desteklemeye devam edeceğini paylaştı.

Said, eylül ayında Tunus'un Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının araştırılması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

Tunus, söz konusu varlığa ilişkin resmi bir rakam paylaşmadı ancak yerel sivil toplum kuruluşu Mali Şeffaflık Örgütü, bu miktarı yaklaşık 23 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Tunus Merkez Bankası, 2015 yılında yayınladığı bir raporunda kaçırılan mal varlığının özellikle İsviçre, Fransa, Kanada, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İtalya, İspanya, Lübnan ve Lüksemburg'ta bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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