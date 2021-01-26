Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi

26.01.2021 08:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:50
Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi.

 İZMİR'in Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi. O anlar  cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağıza getirdi. Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin  yolculuğu  tünel boyunca sürdü. Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarında  paylaşılan görüntüler,  tepkiere neden oldu.

Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi
Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi
Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Başakşehir Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 08:49:59. #1.15#
title