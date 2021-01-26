Tünelde patenli gençlerin motosiklet arkasında yolculuğu yürekleri ağıza getirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağıza getirdi. Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu tünel boyunca sürdü. Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, tepkiere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı