Tünel çıkışında otomobilin üzerine beton parçası düştü

ANKARA'da tünel çıkışında Ergün Demirci'nin (35) otomobilin üstüne peyzaj için kullanılan beton parçası düştü. Araç hurdaya dönerken, kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Olay, Pursaklar ilçesinde, Esenboğa Havalimanı güzergahında yoğun araç trafiğinin olduğu Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Tünel çıkışında üst kısımdan kopan beton parçası, bu sırada şehir merkezi yönüne giden Ergün Deimrci yönetimindeki 06 CPE 938 plakalı otomobilin üzerine düştü. Belediyenin tünel giriş ve çıkışındaki peyzaj çalışması için kullanılan beton parçası aracın üzerindeyken birkaç metre daha ilerleyen Demirci, başka araçlara çarpmadan güçlükle durabildi. Otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi mavi masaya 17 Eylül 2021 tarihinde başvuru yapıldığı, bugün otomobilin üzerine düşen peyzaj için kullanılan parçanın düşmek üzere olduğunun bildirildiği, belediyeden de gerekli incelemenin başlatıldığı yönünde cevap verildiği ortaya çıktı.