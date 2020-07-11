Tunceli Valisi Özkan, vatandaşlara Kovid-19 uyarısında bulundu
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
11.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:20
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Vali Özkan, yaptığı açıklamada, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
İl dışından gelen vatandaşlara da uyarıda bulunan Özkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İl dışından gelen hemşehrilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri, kendilerini izole etmeleri ve kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir."
Kaynak: AA