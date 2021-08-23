Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki arkeolojik kazı çalışmasını inceledi
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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki arkeolojik kazı çalışmasını inceledi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki arkeolojik kazı çalışmasını inceledi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan kazı çalışması alanında incelemede bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan kazı çalışması alanında incelemede bulundu.

Kentin Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde yer alan ve binlerce yıllık tarihin izlerini taşıdığı değerlendirilen höyüğün, köy yerleşim alanında kalması ve tahribata uğraması nedeniyle başlatılan kurtarma kazısı devam ediyor.

Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu ve bazı kurum amirleriyle Tozkoparan Höyüğü'nü ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında kazı başkanı ve Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ile Atatürk Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Umut Parlıtı'dan bilgi alan Özkan, daha sonra kazı sırasında ortaya çıkarılan eserleri inceledi.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve kazıda görevli personelin gayretiyle iki ay önce Tozkoparan Höyüğü kazısını başlattıklarını hatırlattı.

Höyükteki çalışmaların devam ettiğini belirten Özkan, "Höyük beklediğimizden çok daha kısa sürede bize eserlerini vermeye başladı. Arkadaşlarımız bir kısım eserleri Tunceli Müzemizde sergiliyorlar ve kazılarımız devam edecek. İnşallah beklentimiz burayı bir açık hava müzesine döndürmek. Tunceli'yi hep söylüyorum, bir tarım ve turizm kenti haline getirmek. Bu hususta da Tozkoparan Höyüğü inşallah bizler için bir ayak ve bir basamak olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki arkeolojik kazı çalışmasını inceledi - Haberler
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