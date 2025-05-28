Tunceli Valiliği'ne kim atandı? 28 Mayıs 2025 bugünkü Resmi Gazete kararlarında hangi vali atamaları var?

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararlarıyla birlikte yeni Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında Türkiye genelinde birçok ilin valisi değişti. "Tunceli Valiliği'ne kim atandı?" ve "Bugünkü Resmi Gazete vali atamaları neler?" gibi sorular vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NE KİM ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine ise İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

224 İLÇEYE KAYMAKAM ATAMASI

Karara göre 128 ile vali yardımcısı, 224 ilçeye ise kaymakam ataması gerçekleştirildi. Ayrıca İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Hukuk Müşavirliklerine 6 ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliklerine 21 yeni isim atandı.