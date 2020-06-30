TUNCELİ Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu
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TUNCELİ Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu

Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanıyla kurtulduTUNCELİ'de, kontrolden çıkarak Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü Müslim Çelik(41), kendi imkanıyla araçtan çıkıp, yüzerek nehirden çıkmayı başardı.

30.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:47

Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu

TUNCELİ'de, kontrolden çıkarak Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü Müslim Çelik(41), kendi imkanıyla araçtan çıkıp, yüzerek nehirden çıkmayı başardı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık yolunda Munzur Vadisi Milli Parkı bölgesindeki Aşağıtorunoba köyü mevkisinde meydana geldi. Müslim Çelik yönetimindeki 62 T 756 plakalı taksi sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Nehri'ne devrildi. Yaklaşık 100 metre nehrin içinde sürüklenen taksiden çıkan Çelik, nehirde yüzüp, kıyıya gelmeyi başardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çelik, bindiği özel bir araçla Ovacık Devlet Hastanesi'ne giderek, tedaviye alındı.

Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ticari taksiyi Munzur Nehri'nde gören çevredekiler jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölge jandarma, dalgıç polisler, sağlık görevlileri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Munzur Nehri'ndeki araçta yaptıkları aramada kimsenin olmadığını belirledi. Taksi daha sonra vinçle Munzur Nehri'nden çıkarıldı.

TUNCELİ Munzur Nehri'ne devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu

Kaynak: DHA

Manşet

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