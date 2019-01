Tunceli Kamer Genç, Vefatının 3'üncü Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Anma törende konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kamer Genç bizim ustamızdır.Her zaman demokratik bir Türkiye'den yanaydı. Ömrü demokrasi mücadelesi ile geçti dedi.

CHP eski Milletvekili Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında törenle anıldı. Törene Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Kamer Genç'in halkın büyük sevgisini kazanan bir milletvekili olduğunu belirterek, Kamer Genç, Tunceli'nin bir dağ köyünden çıkarak aldığı eğitimler sonrası önce Danıştay'da görev aldı, sonrasında 1970'lı yıllarda Paris'te yüksek lisans yaptı. Yaşamı boyunca başarılı hizmetlere imza attı. Milletvekilliği boyunca da her zaman halkın sevgisini kazanmış biri oldu. Kendisini saygı ile anıyorum dedi.

'ÖMRÜ DEMOKRASİ MÜCADELESİYLE GEÇTİ'

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kamer Genç'in halkına hizmet etmek için gece gündüz çabaladığını ifade ederek, Ölümünün 3'üncü yıl dönümünde her zaman olduğu gibi bugün yine merhum milletvekilimiz Kamer Genç'i mezarı başında anıyoruz. O her zaman eşit yurttaşlık bilinci ile hareket eden bir yapıya sahip olduğu için kendi insanına, bölgesine, memleketine hizmet etmek için çabaladı ve bu yönde çok başarılı işlere imza attı. Kamer Genç bizim ustamızdır. Meclis çalışmalarında gece yarılarına kadar çalışırken hep o aklımıza geliyor ve hep anıyoruz. Her zaman demokratik bir Türkiye'den yanaydı. Ömrü demokrasi mücadelesi ile geçti. FETÖ'nün, Türkiye'nin, başına bela olacağını meclis kürsüsünde defalarca haykırdı. Onu asla unutmayacağız diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, törene katılanlara teşekkür etti. Anma töreni, Genç'in mezarına karanfil bıraktıktan sonra dağıtılan lokma ile sona erdi.

ÖZEL, PARTİ TOPLANTISINI KÖYDE YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha sonra geçtiği ilçe meydanında kar üzerinde, gündemi değerlendirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, belediye başkan adaylarını belirleme konusunda yaptığı açıklamaları eleştirirken, şunları söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı diyor ki '31 Mart yerel seçimleri için göstereceğimiz tüm adaylar için MİT'in, jandarma istihbaratın ve polis istihbaratın bütün belgeleri önümüze geliyor, ince eleyip sık dokuyoruz' diyor. Ne demek bir partinin aday adayları ile ilgili MİT çalışacak, jandarma istihbarat çalışacak, emniyet istihbarat çalışacak, önüne raporlar getirecek. Bu durum demokrasilerde olmaz. Demokrasilerde devlet, devletin işlerini yapar, partinin işini partililer yapar. Biz de adaylarımızı birçok kritere göre inceliyoruz. Ama bunu devlet memurlarına yaptırmıyoruz. Böyle bir şey yok.

'GÜNAYDIN SADİ GÜVEN'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'i de eleştirirerek, şunları söyledi

Bugün YSK Başkanı Sadi Güven, ittire kalktıra, zorlaya zorlaya sonunda birazcık YSK Başkanı gibi davranmaya başladı. Bugün açıkladı '50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk' diye. 100 kişi, 100 yaşından büyükmüş diye kayıtları silinmiş. Yani Sadi Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin, 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden bir adam. ya böyle bir adamın YSK'nın başında ne işi var diye insan düşünür. Bugün diyor ki '100 kişinin seçmen kaydını dondurduk, yaşları 100 yaşından büyükmüş diye.' Günaydın Sadi Güven, iyi ki CHP var. CHP herkesi için var. En çok da Sadi Güven'i görevini yapmaya davet etmek için var. Ama her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması için verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Biz takip etmeye, araştırmaya ve tespit etmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz.

