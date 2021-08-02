Tunceli Hozat yangın var mı, söndürüldü mü? Hozat nerede, haritadaki yeri! 2021 Tunceli Hozat yangın var mı, yangınları söndü mü?

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Hozat bölgesi oldu. Peki, Hozat yangın söndürüldü mü? Hozat yangını nerede çıktı? Hozat nerede, haritadaki yeri neresi?