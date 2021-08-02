Tunceli Hozat yangın var mı, söndürüldü mü? Hozat nerede, haritadaki yeri! 2021 Tunceli Hozat yangın var mı, yangınları söndü mü?
Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Hozat bölgesi oldu. Peki, Hozat yangın söndürüldü mü? Hozat yangını nerede çıktı? Hozat nerede, haritadaki yeri neresi?
Hozat haritadaki yeri merak edildi. Hozat'ta çıkan yangının ardından buradaki yangın söndürüldü mü araştırılıyor. Peki, Hozat yangın söndürüldü mü? Hozat nerede, haritadaki yeri! 2021 Tunceli Hozat yangınları söndü mü? İşte detaylar...
HOZAT NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?
Hozat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli iline bağlı bir ilçedir.
Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:
HOZAT TARİHÇESİ
Hozat'ın; 10. yüzyıl Bizans kaynaklarına göre Murat Nehri (Arsanias) ve Kamacha Nehri arasında yer alan, Arap kaynaklarında da Ermeni theması olarak adlandırılan Chozanon (???????) theması olduğu düşünülmektedir.[4] 16. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında yerleşim sadece Gayrimüslimlerin yaşadığı bir köy olarak görülmektedir.
1847 yılında kurulan Dersim sancağını sırasıyla Harput Eyaleti, Dersim Vilayeti ve Ma'mûretü'l-Azîz Vilayetine bağlı olurken, Hozat'ta (kısa süreli Kemah ve Ovacık'ın sancak merkezi olması haricinde) bu sancağın merkez kasabası olmuştur.1922 yılında sancağın lağvedilmesinin ardından kaza olarak Elazığ'a bağlanmış, 25 Aralık 1935 yılında çıkarılan 2884 sayılı Tunceli Kanunu ile Hozat Tunceli'ye bağlı ilçe durumuna getirilmiştir. Balkanları Müslümanlaştırma faaliyetlerinde bulunan Bektaşî dervişi Sarı Saltuk'un türbesi bu ilçede bulunmaktadır.
HOZAT YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Hozat yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yaparak, yangının kontrol altına alındığını, soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli ilimiz Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangını; Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz, il-ilçe itfaiyelerinin gayretli çalışmaları neticesinde genel itibariyle kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgede bulunan duman örtüsü ve devam eden rüzgarın zaman zaman alevlenmelere sebebiyet vermesi bölgeyi sivil vatandaşlarımız için tehlikeli kılmaktadır. Bu sebepledir ki sivil vatandaşlarımızın alana girişine izin verilmemektedir. Bu hususta görevli arkadaşlarımıza zorluk çıkarılmaması, görevlerinde yardımcı olunması önem arz etmektedir. Ekiplerimizin bölgede çalışmaları aralıksız olarak devam etmekte olup çalışmalarda görev alan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize, İl Özel İdaresi ekiplerimize, İl-İlçe Belediye İtfaiyelerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - TUNCELİ