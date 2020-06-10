Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
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Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı sürüngen türleriyle ilgili çalışmasında Wagner kaya engereği buldu. Türkiye'de ilk kez görülen engerek türünün boyu 90 santimetre, zehri ise 1 saat içinde öldürebilir.

10.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:18

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül 'Wagner kaya engereği' türü yılan tespit etti.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürüngen türleriyle ilgili çalışma yaptı.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor

90 SANTİM UZUNLUĞUNDA

Çalışmalar sırasında Nazımiye ilçesi kırsalında zehri etkili, ölümcül yılan türlerinden olan 90 santim uzunluğunda 'Wagner kaya engereği' bulundu. Ekipler, Tunceli'de ilk kez görülen engereğin bulunduğu alanı gözlemlemek amacıyla işaretledi.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor

"1 SAAT İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR"

Daha önce Tunceli'de 13 tür yılını tespit ettiklerini anlatan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Wagner Engereği' yılan türüyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Son 2 yıldır Tunceli genelinde yapılan titiz çalışma ve araştırmalarda Tunceli'de hiçbir şekilde izine rastlanmayan ve etkili bir zehre sahip olan Wagner kaya engereği türünün varlığı Nazimiye ilçesinde tespit edildi. Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkilidir. Bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebilir."

Wanger kaya engereği, üzerinde yapılan incelemenin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor

Kaynak: DHA

Manşet

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