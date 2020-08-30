Tunceli'de Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı
Tunceli'de Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandıTUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı koronavirüs önlemlerine uyularak, törenle kutlandı.
Tunceli'de Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı
TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı koronavirüs önlemlerine uyularak, törenle kutlandı.
Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene; Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Garnizon Komutanı ve 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Duralı Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.
Daha sonra şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, dualar edildi.
Kaynak: DHA