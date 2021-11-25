Tunceli'de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valiliği, 16 Kasım günü başlayan Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında 67 sığınak ve 5 mağaranın imha edildiği belirtildi.

Operasyonun azim ve kararlılıkla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında Tunceli ili mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlarda 67 sığınak ve 5 mağara içerisinde çok miktarda örgütsel doküman, giyim, gıda, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemeler için "1 adet RPG-7B roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el yapımı düzeneği, 3 el bombası, 2 RPG-7B roketatar mühimmatı, 140 milimetre bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 166 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 1 7,62 milimetre Biksi mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 1 adet ana imla hakkı, 4 el telsizi, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu, bin 200 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, 1 jeneratör, 15 büyük tüp, 20 piknik tüpü, 52 çift ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 47 pil bloğu, 309 büyük pil, 12 sırt çantası, 1 akü, 6 el feneri, 9 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 5 araç şarj cihazı başı, 26 veri aktarım soketi, 20 küçük şişe serum olmak üzere 239 kalem muhtelif miktarlarda örgütsel giyim, temizlik, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında "Operasyon sonucunda ele geçen malzemelerden delil niteliğinde olanlar gerekli inceleme yapılması maksadıyla Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir. Tespit edilen toplam 67 adet sığınak ve 5 mağara imha edilmiştir. Konu ile ilgili olarak mülki ve adli makamlara bilgi verilmiştir. İlimizde terör örgütlerini etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Kış-6 Mercan Dağları kapsamında icra edilen operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ