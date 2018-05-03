Tunceli'de Organik Tarım Çalışmaları

Tunceli'de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan organik tarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de tarım arazileri az olmasına rağmen mevcut alanların organik tarım için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Kentte organik olarak dut, kuru fasulye, bal gibi ürünlerde üretim yapıldığını ve buna ek olarak 2017 yılında organik nohut yetiştiriciliğini de yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik üretimin artırılması için çeşitli projeler yapılıyor. Bu anlamda ilimizde de son birkaç yıldır önemli projeleri hayata geçirerek organik üretimi artırmayı başardık. Bunlardan biri de 2017 yılında Bakanlığımızın katkılarıyla 170 dekar alanda başlattığımız organik nohut üretim çalışmasını bu yıl 650 dekar daha ekleyerek 820 dekara çıkardık. Üreticilerimizi de desteklemek için Bakanlığımız Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde üretimi gerçekleştirilen 'Azkan' türü nohuttan 8 ton temin ederek bedelsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdik."

Organik üretimin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kaya, kentte üretilen organik ürünlere gün geçtikçe talebin artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.