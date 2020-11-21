Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

21.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:47
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, kazaya karıştı. 

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde 5, Hozat'ta 6, Nazımiye'de 5, Pertek'te 5, Mazgirt'te 3, Pülümür'de 1 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamaların olunca Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Cankurtaran mevkisi ile Hozat ilçesi yolunda kayan araçlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler sürücüleri zincirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyarırken, yağışa hazırlıksız yakalan bazı sürücüler kaza yaptı. 

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMEYREYE ULAŞTI

Hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte 2 bin rakımlı Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Dağı eteklerinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgede koyun sürülerini otlatan üreticiler, kar yağışının etkili olmasından dolayı olumsuz etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan meralarda otlayan koyunlar ve çobanlar zor anlar yaşadı.


Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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