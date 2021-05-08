Tunceli'de çiçek karakteri farklı yeni bir soğan türü tespit edildi

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Tunceli'de çiçek karakteri farklı yeni bir soğan türü tespit edildi Tunceli'de yapılan arazi çalışmalarında çiçek ve yaprak karakterleriyle farklı yeni bir soğan türü tespit edildi.

Tunceli'de çiçek karakteri farklı yeni bir soğan türü tespit edildi

TUNCELİ - Tunceli'de yapılan arazi çalışmalarında çiçek ve yaprak karakterleriyle farklı yeni bir soğan türü tespit edildi. Soğana, bilimsel isim olarak bitkiyi ilk kez fotoğraflayan Orman Muhafaza Memuru Murat Özel ile birlikte arazi çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Metin Armağan'a ithafen bilimsel olarak "Allium muratozelii Armağan", Türkçe olarak da "Azizabdal Soğanı" ismi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nin desteğiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Metin Armağan tarafından 2014 yılından bu yana arazi çalışmaları yürütülüyor. Kentte yapılan arazi araştırmaları kapsamında şuana kadar 13'ü endemik 40 soğan türü tespit eden Doç. Dr. Armağan son olarak, çiçek ve yaprak karakterleriyle farklı yeni bir soğan türünü de keşfetti. Soğan türüne, onu ilk kez fotoğraflayan Orman Muhafaza Memuru Murat Özel ile arazi çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Armağan'a ithafen bilimsel olarak "Allium muratozelii Armağan" ismi verildi, ayrıca Türkçe karşılığı da "Azizabdal Soğanı" oldu.

Çalışmalar kapsamında bilgi veren ve bilinen bitki türlerine benzemeyen bazı örneklerle karşılaştıklarını aktaran Doç. Dr. Metin Armağan, "Yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve inceleme çalışmalarından sonra bunların yeni bir tür olduğuna karar verdik. Arazi çalışmalarını şahsımla birlikte yürüten ve bu bitkiyi ilk olarak fotoğraflayan Orman Muhafaza Memuru Murat Özel beye ithafen bitkinin bilimsel adı "Allium muratozelii Armağan" olarak verilmiştir" dedi.

Munzur Vadisi ve Azizabdal Dağı'nın güney taraflarında tespit edilen türe Türkçe olarak "Azizabdal Soğanı" ismi verildiğine aktaran Armağan, "Azizabdal Soğanı, çiçek ve yaprak karakterleri ile Gömülgen (Allium colchicifolium Boiss) türünden farklıdır. Bu soğanla birlikte, Tunceli'de 13'ü endemik olmak üzere toplam 40 Soğan (Allium) türü tespit edilmiştir" diye konuştu.

Doç. Dr. Metin Armağan tarafından geçtiğimiz yıl Tunceli'de yapılan arazi çalışmasında Türkiye Kırmızı Bitkiler Listesi'nde nesli tükenmiş olarak görülen Horoz Gülü tespit edilmişti. Çalışma kapsamında bitkinin asıl yaşam alanının Tunceli olduğu belirlenirken yüzlercesi de görüntülenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ