Tunceli'de 6 sığınak imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

15.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00
Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 6 sığınak tespit edilerek imha edildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 6 sığınak tespit edilerek imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında 14.03.2021 tarihinde 6 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir" denildi.

Önceki günde operasyon kapsamında Hozat kırsalında çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen 5 sığınak imha edilmişti. - TUNCELİ

Tunceli'de 6 sığınak imha edildi
Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 6 sığınak imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:01:11. #1.16#
title