Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

28.11.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:29
Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmatın bulunduğu sığınak tespit edildi.

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmatın bulunduğu sığınak tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri PKK, TİKKO ve TKP-ML'ye yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfeği, tüfeğe ait 6 şarjör ve 238 mermi, 2 el bombası ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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