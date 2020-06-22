Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Maçoğlu, dün yaşadığı boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkikleri ve yapılan test sonuçlarına göre, kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını ifade etti.

"EN KISA SÜREDE HABERLEŞMEK ÜZERE"

Maçoğlu paylaşımında "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.