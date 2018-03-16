Tuncay Ulusan'dan Başkan Dişli'ye Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.

Bir süredir Sakarya'da bulunan ve çok sayıda ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Kamu Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Arif Ersoy, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Tercan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Durmaz da katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, "Konu gençlerimiz olduğunda azami ölçüde duyarlı ve hassas davranmaya özen gösteriyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak şimdiye kadar gençlerimize her alanda katkı sunmaya çalıştık.6 senedir Yaz Tatillerinde çocuklara kışın Annelere yönelik yüzme kursu düzenliyoruz. Bundan sonraki süreçte de gerek Spor Genel Müdürlüğümüz gerekse İl Spor Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek aynı heyecanla gençlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye gayret edeceğiz" dedi.

Amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlere daha iyi hizmet edebilmek olduğunu aktaran Ulusan ise, "Bizler gençlerimizin kendilerini daha iyi ifade ederek kardeşçe yaşamaları konusunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğin idarecileri olacak gençlerimizin zihni altyapısını ve ahlaki değerlerini oluşturabilmenin yegane yolu, gençlerimize sunacağımız katkılarla oluşacaktır" diye konuştu. - SAKARYA