Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tuncay Tütek kimdir? Tuncay Tütek kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Kurucu Ortağı olduğu Getir Perakende Lojistik A.Ş. yönetiminde görev alan Tuncay Tütek, 2004'te Ankara ve New Jersey'de faaliyet gösterecek T-Kalıp San. Ve Tic. A.S. şirketini kurmuştur. Peki, Tuncay Tütek kaç yaşında, aslen nerelidir?

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde MBA yapan Tütek, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Tuncay Tütek ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUNCAY TÜTEK KİMDİR?

Tuncay Tütek, 1975 yılında Ankara'da doğdu. 1997'de ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde MBA yaptı. Procter & Gamble'da 4 yıl süreyle bebek bakım, hijyen ve güzellik bakım kategorilerinin Marka Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev alan Tütek, 2004'te Ankara ve New Jersey'de faaliyet gösterecek T-Kalıp San. Ve Tic. A.S. şirketini kurdu. 2005 yılında PepsiCo bünyesine katılan Tütek, 8 yıl boyunca pazarlama alanında çalıştı. 2014'te Zumot Group'ta Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonunu sürdürdüğü sırada teknoloji alanında bir girişim gerçekleştirmek için adımlarını attı. Tuncay Tütek, günümüzde Kurucu Ortağı olduğu Getir Perakende Lojistik A.Ş. yönetiminde görev almaktadır.

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