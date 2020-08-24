Tunca Nehrindeki yosun adacıkları endişe yarattı
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Tunca Nehrindeki yosun adacıkları endişe yarattı

Tunca Nehrindeki yosun adacıkları endişe yarattıEDİRNE'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan önemli nehirlerden biri olan Tunca Nehrinde su seviyesinin düşük olmasından dolayı oluşan yosun adacıkları vatandaşlar arasında endişe yarattı.

24.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:27

Tunca Nehrindeki yosun adacıkları endişe yarattı

EDİRNE'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan önemli nehirlerden biri olan Tunca Nehrinde su seviyesinin düşük olmasından dolayı oluşan yosun adacıkları vatandaşlar arasında endişe yarattı. Vatandaşlar suyun bir an önce nehrin temizlenmesini istiyor.

Edirne'de kurak geçen kışın ardından bölgenin istenilen yağışı almamasıyla birlikte tarım arazilerini sulamakta kullanılan Tunca Nehrinde su seviyesi dip seviyesine düştü. Düşen su seviyesi ile birlikte nehirde alg patlaması (su yosunu) yaşandı. Su seviyesindeki oksijenin düşmesiyle birlikte ortaya çıkan büyük yosun adacıkları ise vatandaş arasında endişe yarattı.

'NEHİRİN KİRLİLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Tunca Nehrinde suda oluşan yosunların görsel güzellik yaratsa da suyun kirli olduğunu gösterdiğini belirten balıkçı Mustafa Aydın, "Ben nehir kıyısına sürekli geliyorum ve nehir hiç iyi gözükmüyor. İçler acısı bir görüntüsü var, pisliği görüyorsunuz. Adacıklar oluştu, bu da nehrin kirliliğini gösteriyor" dedi.

Diğer amatör balıkçı Mustafa Aydın, "Nehirde suyun seviyesi düştü, yosunların oluşmasıyla manzara bozuldu. Nehirde yosunların oluşması suyun kirli olduğunu gösteriyor. Bu görüntüler güzel gözükse de yaşanan olay çirkin" şeklinde konuştu. Diğer vatandaşlar da görüntülerin endişe verici olduğunu ve nehrin bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Tunca Nehrindeki yosun adacıkları endişe yarattı

Kaynak: DHA

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