Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor

21.10.2019 19:42

31 Mart Mahalli Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Soyer, KKTC'de yayımlanan Haberci Gazetesi'ne Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soyer, Türkiye'nin yavru vatan halkının çıkarlarını koruma noktasındaki mücadelesini 'müdahale' olarak görerek "Daha fazla müdahale etmeyelim" dedi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Soyer, Türkiye'nin Kıbrıs ile ilgili yaklaşımını doğru bulmadığını ifade ederek, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini bir kenara koyup, Ada'yı Kıbrıslılara bırakmak lazım" ifadelerinin kullandı.

"OLAN KIBRISLILARA OLUYOR"

"Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından yanayım" diyen Soyer, "Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor" dedi.

"SİYASETÇİLERİN HALKA DOKUNMASI LAZIM"

Soyer, sıkı takip ettiği Kıbrıs siyaseti ve siyasetçileri ile ilgili olarak ise, "Siyasetçilerin artık halka dokunması lazım… Yüreğine… Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olana siyasetçiler istiyor. Kıbrıs'taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye'den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye'nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil." dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA YAKLAŞIMI NEDİR?

Doğu Akdeniz'de coğrafi açıdan bölgeye sınırı olan Türkiye, İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın hidrokarbon arama faaliyetleri devam ediyor. Bazı bölge ülkelerinin KKTC ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek tek taraflı haksız girişimlerle bölgedeki zenginliklere sahip çıkmaya çalışmaları karşısında, Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak için önlemler alıyor.