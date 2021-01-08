Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik kaç yaşında, nereli? Tuma Çelik hayatı ve biyografisi
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Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik kaç yaşında, nereli? Tuma Çelik hayatı ve biyografisi

08.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:46
Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik kaç yaşında, nereli? Tuma Çelik hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tuma Çelik izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik kaç yaşında, nereli? Tuma Çelik hayatı ve biyografisi

Siyasetin gündeminde olan isimlerden Tuma Çelik'in hayatı ve biyografisi

TUMA ÇELİK KİMDİR?

Tuma Çelik1964 yılında Midyat'ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a, 1985 yılında İsviçre'ye taşındı. Bir süre sonra Türkiye'ye geri döndü. Tuma Çelik 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve seminerler, sempozyumlar verdi.

Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, evli ve 4 kız babasıdır.

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu.

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