"Tüm üreticilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"
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"Tüm üreticilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) Kütahya'da üretimi engelleyemedi.

03.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:15

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) Kütahya'da üretimi engelleyemedi. Tedbir ve önlemlerin alınması, üreticilere destek ve kolaylık sağlanmasıyla birlikte Kütahya'da tarım, hayvancılık ve orman sektöründe üretim devam etti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Demirtaş, Vali Toraman'ın başkanlığındaki kurum ve komisyonlarda alınan kararlar sayesinde çiftçilerin ve üreticilerin pandemi sürecinde seyahat kısıtlamalarına maruz kalmadan üretime devam ettiğini söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Toraman, üretici ve çiftçilere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Toraman, üretimde aksamanın yaşanmaması ve vatandaşın mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve çiftçilere her türlü desteğin sağlandığını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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