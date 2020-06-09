Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi
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Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurdun dört bir yanından gelen ihmal karelerine sinirlendi. Erdoğan, parklarda ve sahillerde sosyal mesafeyi ihlal ederek oturan vatandaşlarla ilgili, "Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmasıyla önlenebilir" dedi.

09.06.2020 07:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 07:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir süre sonra yüz yüze AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir gerçekleşmeyen toplantıda gündeme ilişkin önemli konular ele alındı.

Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi için "1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali bekleniyor. Kararın ardından cami olarak ibadete açılacak" dedi. Erdoğan öte yandan parklarda ve sahillerde sosyal mesafeyi ihlal ederek oturan vatandaşlara da sinirlendi.

"NEDEN MESAFELER AYARLANMIYOR?"

Erdoğan toplantıda, normalleşme sürecinde parklardaki sosyal mesafenin korunmadığına ilişkin görüntülerle ilgili konuştu. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, "Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmsıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun" diye uyarıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 15 büyük kentte uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamıştı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşlar da hafta sonu parklara ve sahillere akın etmişti ancak sosyal mesafeye uyulmayan görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte ihmalsizliğe tepki göstermişti.

Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi

Güncel Manşet

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