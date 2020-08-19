Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
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Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı

Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel istismarına uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'in acılı babası konuştu. Baba Fuat Er, kızının evlenme vaadiyle kandırıldığını söyledi.

19.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:39

Uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel istismarına uğradıktan sonra mektup bırakıp intihar eden 18 yaşındaki İpek Er, bir aylık yaşam savaşını dün kaybetti. Şüpheli Musa Er hakkında bugün tutuklama kararı çıkartılırken, İpek'in babası Fuat Er, kızının yaşadıklarını anlattı. Musa Orhan'ın, arkadaş olduğu kızını evlilik vaadiyle kandırdığını ve 4 gün alıkoyduğunu söyleyen Fuat Er, kızının intihar girişiminden bir hafta önce savcılığa şikayette bulunduklarını da söyledi.

"MAAŞIM İYİ DEYİP KIZIMI EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ"

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'a konuşan Fuat Er yaşananları şöyle anlattı: "Musa Orhan, kızımı 'Devlet adamıyım, ayda 13-14 bin TL maaşım var, bana güven' diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının evine götürmüş. Kızıma hap ve alkol vererek sarhoş ediyor. 4. gün kızım, 'Niye nikâh yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, aileme dönemiyorum' diyor. Musa Orhan ise, 'Operasyona gidiyorum. 1-1.5 ay operasyonda kalacağım. İzmir'de kuzenim var, al 500 TL oraya git. Hemen gelir nikâh basarız' diyor. Kızım İzmir'e gittiğinde Musa Orhan telefonunu kapatıyor."

"İNTİHARDAN BİR HAFTA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Kızı intihar girişiminde bulunmadan 1 hafta önce savcılığa şikâyette bulunduklarını söyleyen Fuat Er şöyle devam etti: "Kızım, Batman'a döndükten sonra Musa Orhan'a 4 gün boyunca mesaj yazıyor ama cevap verilmiyor. İntihardan 1 hafta önce savcılığa şikâyet dilekçesini verdik. Kızım Musa Orhan'a yazdığı mektupta, 'Beni tehdit ettin, ya kendimi ya da seni öldürecektim. Sana gücüm yok' diye yazmış."

NE OLMUŞTU?

Siirt'te Uzman Çavuş olarak görev yapan Musa Orhan'ın Batman'da 18 yaşındaki İpek Er adlı genç kıza tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kız, 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İpek Er, dün yaşamını yitirdi. İntihar vakasının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tepkiler sonrası Musa Er hakkında tutuklanma istemiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Haber Yorumları (8)
KENAN: Milletvekilinin, bakanin ,g. Başkanin kizi olsaydi adami çoktan asmislardi.garibana yazik
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HALİT BİN VELİT ENDÜLÜS KAHRAMANI: YAHU SENİNLE EVLENECEĞİM HER DİYENE BİR KIZ KENDİSİNİ NASIL TESLİM EDER?TESLİM EDERSE ADAMIN HEVESİ GEÇTİMİ, ALACAĞINI ALDIMI ARTIK ONUN İŞİ BİTMİŞ DEMEKTİR. ONUN İÇİN YÜCE YARATAN HERKESTEN UZAK ETSİN ÇOK KÖTÜ BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ. SEKİS ÖZGÜRLÜĞÜ ÜLKEMDE ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR. KIYAMET YAKINDIR. NEREDEYSE GIYAMET KOPACAK ALLAH CC. SONUMUZU HAYIR EYLESİN. KIZINDA İSTEĞİ İLE OLDU ŞİMDİ NEDEN BU SONUCA GELİNDİ. BİR KİMSE BİR KIZA ZORLA TECAVÜZ EDEMEZ. BAŞARAMAZ YANİ.
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CEMAL: suç bunun gibi adilere görev verende tasması hazır üzerine bir zincir tak götür hayvanat bahçesine bağla.
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