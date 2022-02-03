Tüm mahalle bağırış sesleriyle inledi! Taksi şoförü ile yolcu, sokağı boks ringine çevirdi

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'deki AVM'nin önünde taksici ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavgaya tutuştu.

YUMRUK YUMRUĞA GİRİŞTİLER

Küçükçekmeceden.com'un haberine göre taksici ve yolcusu, birbirilerini tutup yere attıktan sonra yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İkilinin birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük çaba sarf ettiği görüldü.

VATANDAŞLAR DA RAHATSIZ OLDU

İkilinin bağırış sesleri, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da uzak kalmayı tercih etti. Hemen polise haber verilen olayın nedeni merak ediliyor.

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