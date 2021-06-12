Tüm gözler Yasemin Şefkatli'nin üzerinde!
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Tüm gözler Yasemin Şefkatli'nin üzerinde!

Tüm gözler Yasemin Şefkatli'nin üzerinde!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'le çıktığı Çeşme tatilinin hemen ardından soluğu kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da aldı.

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'le çıktığı Çeşme tatilinin hemen ardından soluğu kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da aldı.

Önceki gün Yalıkavak'taki D Plaj Evleri'nde görüntülenen Şefkatli, İstanbul'a dönen nişanlısıyla sık sık görüntülü olarak konuştu.

Öğlen saatlerinde güneşlenen, akşamüstü de denize giren Yasemin Şefkatli, güzelliğiyle plajda ilgi odağı oldu.

Yasemin Şefkatli, sevgilisi İdo Tatlıses'le görüntülü konuşma yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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