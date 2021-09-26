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Tüm gözler bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik konuyu masaya yatıracak

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Tüm gözler bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik konuyu masaya yatıracak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde olumlu mesajlar verdi. İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını belirten Peskov, "Bölgedeki durum, Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.

29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin- Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İdlib konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin ve Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını söyleyen Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli. Bu, Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarının Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceği mesajını veren Peskov, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."

Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan arasında gerçekten de son derece güvene dayalı iş ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin ciddi müzakereler için zemin hazırladığını vurguladı.

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