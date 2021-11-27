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Ortalık gittikçe kızışıyor! Rusya'nın tüm dünyadan gizlediği ölümcül füze deneyi ortaya çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ukrayna'da önceki gün yaşanan gelişmelerin ardından NATO, Rusya'ya uyarıda bulundu. Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada, Rusya'nın ölümcül füze deneylerine ait görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik, artarak devam ediyor. Donbass'ta önceki gün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna İstihbaratı 'nın önceki günlerde yayınladığı raporda, "Rusya, Ukrayna'yı işgal planı yapıyor" gibi ifadelerin yer alması, ortalığı iyice karıştırdı.

NATO'DAN UYARI GELDİ

Rusya, Donbass'taki faaliyetlerinde ısrar etmeye devam ederken, NATO'dan kritik bir uyarı geldi. Rusya'nın eylemlerinin şeffaf olmadığını ve soru işareti uyandırdığını belirten Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır. Bu nedenle Rusya'ya gerilimi düşürmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

ÖLÜMCÜL FÜZE DENEYİ

Tüm bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada Rusya'nın ölümcül füze deneyine ait görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu videoda Rusya'nın ölümcül hipersonik Zirkon füzesin fırlattığı anlar yer alıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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