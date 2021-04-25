Tüm aile korona virüse yakalandık
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Tüm aile korona virüse yakalandık

Tüm aile korona virüse yakalandık
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yılbaşında ekrana veda eden "Zümrüdüanka" dizisiyle yıldızı parlayan Ceren Yılmaz, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken kameramıza takıldı.

Güzel oyuncu Ceren Yılmaz geçen haftalarda korona virüse yakalanmıştı. Ceren Yılmaz korona atlattıktan sonra şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladığını ve artık çok çabuk yorulduğunu anlattı. Yılmaz, henüz tatil planı yapmadığını belirtti. Ünlü oyuncu kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterdiğini ifade etti. Ceren Yılmaz menajerini değiştirmeye karar verdiğini de açıkladı. Yılmaz, ters köşe bir rolü canlandırmayı çok istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Snob Magazin

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