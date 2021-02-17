Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası
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Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası

17.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:00
Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası

Meteoroloji, geçtiğimiz hafta ülke genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından Türkiye'de Tulpar fırtınasının görüleceği, 130 cm kalınlığında kar yağacağı iddia edildi. İddiayı yalanlayan Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman, "Meteoroloji literatüründe 'Tulpar fırtına' diye soğuk hava dalgası yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 13 Şubat itibariyle hava sıcaklıklarında ani bir düşüşün yaşanacağı ve 10 gün boyunca yer yer yoğun kar yağışı görüleceği belirtilmişti. Peş peşe gelen uyarıların ardından Türkiye'de Tulpar fırtınasının etkili olacağı da iddia edildi. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının bir metreyi geçeceği sürüldü.

İDDİALARI YALANLADI

Tulpar fırtınasının Türkiye'de görülüp, görülmeyeceği tartışmalarına son noktayı koyan kişi, Dünya Gazetesi'ne konuşan Newcastle Üniversitesi araştırmacısı ve Atmosfer Bilimci Abdullah Kahraman oldu. Yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayan Kahraman, şu sözleriyle konuya açıklık getirdi:

''TULPAR FIRTINASI DİYE BİR ŞEY YOK''

"Son dönemde medyada kendini 'meteoroloji uzmanı' diye tanıtan kişilere prim verilmemesi gerekiyor. Teknik eğitimden geçmemiş, internetten bazı modelleri takip eden kişilerin sorumsuz açıklamalarını insanlar resmi hava tahmini zannedebiliyor. Bu duruma insanlar dikkat etmeli. Türkiye'ye gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tulpar fırtınanın da geleceğini bazı kişiler ortaya atmış durumda. Meteoroloji literatüründe 'tulpar fırtına' diye bir soğuk hava dalgası yok. İnsanlar resmi makamlardan yapılmayan bu tarz açıklamalara itibar etmesinler. Özellikle MGM web sitesi ve uygulamasında açıklamaları takip etsinler."

Doğruluk Kontrolü
Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası
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Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Türkiye'de Tulpar fırtınasının görüleceği iddia edildi.

Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman, Meteoroloji literatüründe böyle bir kavramın olmadığını söyledi ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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