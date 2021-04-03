Tülin Şahin Güçlü Kadınlar Zirvesi'nde
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Tülin Şahin Güçlü Kadınlar Zirvesi'nde

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Tülin Şahin Güçlü Kadınlar Zirvesi'nde

ÜNLÜ model Tülin Şahin, 2008'den bu yana Türkiye'nin tanıtım yüzü olarak çalışıyor.

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ÜNLÜ model Tülin Şahin, 2008'den bu yana Türkiye'nin tanıtım yüzü olarak çalışıyor. Şahin, dünyanın dört bir yanında ilklere imza atan başarılı kadınları ağırlayan "Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi"ne katılmaya hazırlanıyor. Ünlü model, 6-8 Nisan tarihleri arasında İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından gerçekleştirilecek zirvede "Medyada Genç Kadınların Gücü" panelinin moderatörlüğünü üstlenecek.

Başarılı müslüman kadınlar

Dünyanın sayılı Müslüman süper modellerinden biri olan ve bir dönem en iyi 50 model arasında yer alan Şahin'in yöneteceği panele birbirinden önemli kadınlar konuk olacak. Kanada televizyonlarının ilk başörtülü spikeri Ginella Massa, ABD'li film yapımcısı Samah Safi Bayazid, film yapımcısı Ala Hamdan, Cezayirli gazeteci ve sunucu Farah Yasmine panelde konuşmacı olarak yer alacak. "21. yüzyılın yükselen gücü kadınlar" temasıyla yola çıkan zirve, çevrimiçi gerçekleşecek. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) dünyada 56 İslam ülkesindeki, 18 ile 35 yaş arası 600 milyon genç için ekonomik kalkınma, eğitim, İslam kültür ve mirası hakkında bilinçlendirme çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: Hürriyet

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