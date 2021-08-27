Tülin Oygür kimdir? Tülin Oygür'ün hayatı ve biyografisi!
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Tülin Oygür kimdir? Tülin Oygür'ün hayatı ve biyografisi!

Tülin Oygür kimdir? Tülin Oygür'ün hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ve ifadelerle gündeme gelen isimlerden olan Tülin Oygür hakkında Tülin Oygür kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Tülin Oygür'ün hayatı ve biyografisi!

Tülin Oygür kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tülin Oygür hakkında araştırılan soruları sizler için derledik... İşte, Tülin Oygür'ün hayatı ve biyografisi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TÜLİN OYGÜR KİMDİR?

1957 yılında Balıkesir'de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara'da geçti. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden (Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Diş Hekimliği Yüksekokulu) mezun oldu. 1986 yılında Patoloji Doktorası aldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1989-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi kadrosunda çalıştı. 1992 yılında Patoloji Doçenti oldu. 1993 yılında Türkiye'deki tek Oral Patoloji Doktora Programının açılmasında görev aldı.

Oral Patoloji Bilim Dalını kurmak üzere 1998 yılında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi'nde doçent kadrosuyla göreve başladı. 1999 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Oral Patoloji Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 2000 tarihinde Profesör oldu.

2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevinde eğitim-öğretim, öğrenci işleri, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ilişkiler alanlarında sorumluluk aldı.

26'sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi ve "Ağız Patolojisi Ders Kitabı" isimli bir adet kitabı bulunmaktadır.

Eylül 2011'de emekli oldu.

2012 yılında İşçi Partisi'ne katıldı.

Tülin Oygür, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

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