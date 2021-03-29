Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden "internet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın" önerisi
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Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden "internet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın" önerisi

Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden 'internet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerektiğini söyledi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerektiğini söyledi.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaret yoluyla internet bankacılığı üzerinden ödemesi gerçekleştirilen alışverişin iptali durumunda para iadesinin genellikle 3 ila 5 gün içinde yapıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının döneminde market alışverişlerinin bile e-ticaret yoluyla yapılmaya başladığını anlatan Bakal, şöyle konuştu:

"Sanal sepeti doldurup parayı peşin ödüyoruz. Fakat stokta olmayan ürünlerin iptali sonucunda paramızı 5 gün sonra alabiliyoruz. Bir salçanın iptali küçük bir konu gibi görünse de gün içindeki 10 binlerce salça iptali sonucunda büyük bir para söz konusu oluyor. İade edilecek paranın belki de tüketicinin son parası olabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. İnternetten parasını peşin ödeyerek yemek siparişi veren tüketici, satıcının yoğunluğu nedeniyle siparişinin iptal edildiğini ve parasını 5 gün sonra alabildiğini anlatarak şikayette bulunuyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerekiyor. Ödemeyi peşin alarak satıcıyı koruyan sistem, tüketicinin hakkını da ihlal etmemelidir."

Bakal, e-ticaret yoluyla yapılan market alışverişlerinde ürünlerin kontrolünün tüketici tarafından yapılması gerektiğini aktararak, "Hızlı hareket etmek zorunda olan satıcıların poşetleme esnasında hata yapabilmesi doğal. Tüketici olarak biz hatalara karşı önlemimizi alalım ve satın aldığımız ürünlerin hem son kullanma tarihlerine hem de eksik olup olmadığına bakalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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