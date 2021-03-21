Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden e-ticarette alışveriş yapanlara dolandırıcılık uyarısı
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Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden e-ticarette alışveriş yapanlara dolandırıcılık uyarısı

21.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:38
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden e-ticarette alışveriş yapanlara dolandırıcılık uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın tüketim şeklini dijitalleştirdiğini belirterek, e-ticarette dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın tüketim şeklini dijitalleştirdiğini belirterek, e-ticarette dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Bakal, AA muhabirine, salgın sürecinde e-alışverişin yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Teknolojiyi yeni yeni kullanmaya başlayan tüketicilerin, varsa evlerindeki Z kuşağı bireylerden destek almalarını tavsiye eden Bakal, "Dijitalleşen dünyaya tüketicinin ayak uydurması gerekiyor. Para yollama, alışveriş, fatura ödeme gibi birçok işlemlerimiz artık tek tuşla yapılabiliyor. Konuya hakim olanlar için bu durum büyük bir avantaja dönüşürken, ayak uydurmaya çalışanlar ise dolandırıcıların gazabına uğrayabiliyor. Z kuşağı, teknolojinin kullanımında çok daha başarılı." dedi.

Bakal, son dönemde sanal kartlarla ilgili çok sayıda tüketici şikayeti aldıklarını aktardı.

Bu şikayetlerden örnekler veren Bakal, şöyle devam etti:

"Sanal ortamda kitap satın almak isteyen bir tüketici, alışveriş onay şifresi telefonuna gelmediği için işlemi gerçekleştirememiş. GSM operatörünü aradığında, yaşanılan mağduriyetin sebebinin 'içerikli mesajlarda yönlendirme' girişimi olduğu bilgisini almış. Müşteri hizmetleri yetkilisinin talimatlarını yerine getirdikten sonra e-alışveriş esnasında gelmeyen mesajların üst üste geldiğini şikayet dilekçesinde belirtmiş. Anlaşılıyor ki dolandırıcılar sanal kartlara saldırıyor. Alışveriş esnasında böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka GSM operatörünüzü arayın."

Bakal, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için özellikle alışverişlerde şüpheci yaklaşımın önemli olduğunu vurguladı.

Şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğine dikkati çeken Bakal, "Kart numaralarımızı güvenli olmayan sitelerde kullanmamalıyız. Dolandırıcılara fırsat vermemek için tedbiri elden bırakmamalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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