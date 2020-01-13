Tüketici elektroniği fuarı CES'te kadınlar için seks teknolojisi ürünleri sergilendi
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Tüketici elektroniği fuarı CES'te kadınlar için seks teknolojisi ürünleri sergilendi

Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) tarafından 6-10 Ocak tarihleri arası Las Vegas'ta düzenlenen CES'te, Lora DiCarlo girişimi, vibratörler, kayganlaştırıcılar ve diğer seks teknoloji ürünlerine odaklanan şirketler arasında öne çıkanlardan biri oldu.

13.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:54
Tüketici elektroniği fuarı CES'te kadınlar için seks teknolojisi ürünleri sergilendi

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, bu yıl seks teknolojisi şirketlerine bir yıllık deneme süresi kapsamında alan açtı.


Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) tarafından 6-10 Ocak tarihleri arası 'ta düzenlenen CES'te, Lora DiCarlo girişimi, vibratörler, kayganlaştırıcılar ve diğer seks teknoloji ürünlerine odaklanan şirketler arasında öne çıkanlardan biri oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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