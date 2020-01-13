Tüketici elektroniği fuarı CES'te kadınlar için seks teknolojisi ürünleri sergilendi

13.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:54

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, bu yıl seks teknolojisi şirketlerine bir yıllık deneme süresi kapsamında alan açtı.



Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) tarafından 6-10 Ocak tarihleri arası Las Vegas'ta düzenlenen CES'te, Lora DiCarlo girişimi, vibratörler, kayganlaştırıcılar ve diğer seks teknoloji ürünlerine odaklanan şirketler arasında öne çıkanlardan biri oldu. Euronews.com'da Görüntüle