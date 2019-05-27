Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik sendromunu (burn-out) Uluslararası Haftalık Sınıflandırması (ICD) içinde ilk kez tıbbı bir bozukluk olarak tanımladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik sendromunu (burn-out) Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) içinde ilk kez tıbbı bir bozukluk olarak tanımladı.
DSÖ, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Meclisi'nde alınan kararla, sağlık sigortası ve hastalık tanısı için bir ölçüt olan ICD içerisinde burn-out yani tükenmişlik sendromunun bir çeşit sağlık durumu bozukluğu olarak tanınmasını kararlaştırdı. Böylelikle uzmanlar arasında tükenmişliğin nasıl tanımlanacağına dair uzun süredir devam eden tartışmalar yeni boyut kazandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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