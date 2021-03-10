TÜGVA üyesi gönüllüler Soma'da okulları boyuyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi 10 gönüllü genç, Manisa'nın Soma ilçesinde dezavantajlı kırsal mahallelerdeki okulları boyadı.

TÜGVA Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan ve yönetimde yer alan aralarında esnaf, işçi, madenci ve öğretmenlerin bulunduğu 10 gönüllü, haftalık izin günlerinde bir araya gelerek kendi imkanlarıyla aldıkları boyalarla birleştirilmiş sınıflarda ve taşımalı eğitim yapılan köy okullarına gidiyor.

Köy okullarının duvarlarını onaran, duvarlarını boyayan gönüllü gençlere, okullarda görev yapan öğretmenler de destek veriyor.

Soma Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, AA muhabirine gönüllü gençlerin kendisine gelip okul boyama teklifinde bulunduğunda memnuniyetle kabul etiklerini söyledi.

Yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde Avdan ve Çerkez Hamidiye mahallelerindeki okulların gönüllüler tarafından boyandığına dikkati çeken Çakmak, 8 okulun daha gençler tarafından boyanacağını bildirdi.

Gönüllü gençlere teşekkür eden Çakmak, "Bu gençlerimize ailelerinden ve kendi zamanlarından vakit ayırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlık ederek buradalar. Okullarımızı boyamaları, tadilatlarını yapmaları şu dönemde bizim yüzümü güldürdü." dedi.

TÜGVA Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan da salgının saha çalışmalarını etkilese de faaliyetlerine tedbirler kapsamında devam ettiklerini anlattı.

İlçedeki bir termik santralde çalıştığını, diğer gönüllü arkadaşlarının da benzer şekilde yoğun mesaisinin olduğuna dikkati çeken Gürcan, şunları kaydetti:

"Vakıf anlayışı ile hareket ediyoruz. Temsilcilik olarak ilçemizde bulunan köy okullarını boyayarak pazar günlerimizi değerlendirmek istedik. Gönüllüler arasında madende çalışan var, öğretmen, işçi, esnaf var. Türkiye'de örnek olabilecek projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Gönüllüler arasında bulunan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kader Bayram da yarının gençlerine hizmet etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Katılanlardan destek verenlerden Allah razı olsun. Büyük bir heyecan, aşk ve şevkle çalışıyoruz. Umarım daha çok gence ulaşabilir, geleceğe emin adımlarla ulaşan gençlik oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Yusuf Emre Ekşi ise hafta sonunu ailesiyle geçirmek yerine vaktini gönüllü bir faaliyete ayırdığına işaret ederek, "Köy okullarına yardım biz keyif veriyor. Köy okullarındaki çocukların, boyanan yeni okullarını gördükten sonraki sevinçleri her şeye değiyor ve tüm yorgunluğumuzu alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer