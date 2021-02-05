TÜGVA Manisa Şubesinden Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa Şubesi üyeleri, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki gösterdi.

Şube üyeleri, Hatuniye Camisi önünde cuma namazının ardından bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi ve TÜGVA Manisa Lise Koordinatörü Tuncay Uçar, devletin ve polisin her zaman yanında oldukları söyledi.

Hiç kimsenin polise "katil" diyemeyeceğini dile getiren Uçar, "Terör örgütlerinin provokasyonu karşısında, her türlü sağduyunun gölgesinde, Anadolu olmanın şuuruyla hareket edeceğimizi bildiriyoruz. 'Hürriyet istiyoruz' diyenlerin Boğaziçili arkadaşlarımızı nasıl fişlediğini, 'Sanat' diyenlerin değerlere saygısızlığını, 'Seçim istiyoruz' diyenlerin milletin seçimine nasıl itiraz ettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genciz ve sizin gibi düşünmüyor, kalemde, kelamda ve sandıklarda cevabımızı veriyoruz. İtirazı olanların eylemlerini yapma özgürlüğünü savunurken, eylem yapmanın devlete katil diyerek, fişleme yaparak, yakarak ve yıkarak olmayacağını biliyoruz. Samimi Boğaziçi Üniversiteli arkadaşlarımıza; terör örgütlerine, terör örgütleri aparatlarına karşı dikkatli olmalarını önerirken, üniversitelerin öğrencilerin olması için hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Bu toprakların irfanıyla mayalanmış hür üniversite gençliği olarak biz; devletimizin yanındayız. Polisimizin yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır