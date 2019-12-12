TÜGVA Malazgirt İlçe Başkanı Yurdakul oldu

12.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:07

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malazgirt İlçe Başkanlığına girişimci Ertan Yurdakul atandı.



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'un onayıyla TÜGVA Malazgirt İlçe Başkanı olan Ertan Yurdakul, kendisini göreve layık görenlere teşekkür ederek, "TÜGVA, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Bizlerde vakfımızın misyonuna uygun projeler yaparak, ilçemizde çeşitli aktivitelerde bulunmayı hedefliyoruz. Bizleri bu göreve layık gören Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'na çok teşekkür ediyorum"dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA